Dronken man rijdt met shovel naar huis: ‘Ik moet toch naar huis!’

GroenLinks-wethouder stapt op na aanhouding en bespugen agenten

11:57 GroenLinks-wethouder en locoburgemeester Jorrit Nuijens in Diemen die gisteravond voor het Amsterdamse stadhuis werd opgepakt voor het verstoren van de openbare orde, stapt na alweer een jaar op als wethouder. Dat heeft GroenLinks Diemen zojuist bekendgemaakt. Nuijens raakte ernstig in verlegenheid nadat er beelden van zijn arrestatie circuleerden op internet. Daarop was te zien dat hij tekeer ging tegen een groepje agenten. Later bleek hij een flesje met vermoedelijk GHB bij zich te hebben.