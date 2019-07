Droogte zorgt opnieuw voor problemen: actie tegen vissterfte en blauwalg

De problemen door droogte en gebrek aan neerslag nemen toe. In verschillende delen van het land is al sprake van extreme droogte en geldt een sproeiverbod. Waterschappen nemen maatregelen. ‘We moeten in de winter meer water opslaan'.

Volgens het KNMI loopt het neerslagtekort komende week verder op, met uitschieters die het niveau aantikken van de vijf procent droogste jaren. In het oosten van het land is nu al een groot gebrek aan regen, daarom mag vanaf morgenmiddag geen water meer gehaald worden uit rivieren, beken, sloten, vijvers en meren in delen van Twente en de Achterhoek.

De waterschappen in deze regio kampen met een tekort van 220 millimeter regen, vergelijkbaar met de kurkdroge zomer van vorig jaar: ,,Het verbod moet de watertoevoer naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil houden en problemen met ongedierte, bacteriën, vissterfte, blauwalg en botulisme beperken”, schrijft het waterschap Rijn en IJssel vanmiddag.

Het neerslagtekort loopt op. © KNMI

Het actuele neerslagtekort in Nederland. © KNMI

Zo kampt Nederland nog steeds met de gevolgen van de recorddroogte van vorig jaar, weet hydroloog Niko Wanders (Universiteit Utrecht). ,,We eindigden vorig jaar met een tekort van zo'n twintig procent neerslag. De rivieren waren wel weer op peil, maar het grondwater in het oosten en zuiden nog niet. Dan heb je een heel nat jaar nodig om dat compenseren, en dat is het vooralsnog niet.”

Dus nemen waterschappen maatregelen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een dam geplaatst in de Heinoomsvaart in Woerdense Verlaat om de instroom van brak water in de Vinkeveense Plassen tegen te gaan. Door de stijgende watervraag stroomt er brak grondwater met teveel fosfaat uit een polder naar de plassen en natuurgebied Demmerik. De dam moet dat brakke water tegenhouden, want dat is schadelijk voor de natuur.

Friesland

Wetterskip Fryslan is begonnen met de inspectie van 97 kilometer veendijk rond de Friese meren. Veendijken kunnen uitdrogen en daardoor gaan scheuren. Friesland voert extra water aan uit het IJsselmeer om het neerslagtekort aan te vullen. Waterschap De Dommel pompt vanaf woensdag grondwater in een drooggevallen beek in Bergeijk om beschermde planten en dieren daar te redden.

Volgens hydroloog Wanders nemen overheden en waterbeheerders inmiddels de juiste maatregelen, al moet er ook structureler ingegrepen worden. ,,Vorig jaar zijn we op dat punt wel wakker geworden, toen is het bewustzijn hard ingedaald en is er extra geld gekomen voor allerlei ingrepen. Maar we zijn er nog niet. Eigenlijk moet zo’n sproeiverbod niet nodig zijn. Als we slimmer met grondwater omgaan, kunnen we in natte perioden, in de winter, meer water opslaan, zodat we dat in de zomer kunnen gebruiken.”