Drugsbaron en moordenaar Kobus Lorsé (73) aangehouden

Kobus Lorsé, de man die vorige maand werd veroordeel tot 12 jaar cel voor het doodschieten van zijn schoonzoon John Wassink, is aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling op de vlucht en werd vandaag in Roosendaal aangehouden na een bliksemactie van de politie.

De voormalige drugsbaron werd in juli veroordeeld tot 12 jaar cel. De rechtbank was ervan overtuigd dat Lorsé (73), zijn schoonzoon John Wassink heeft doodgeschoten. Dat gebeurde vier jaar geleden in zijn woonwagen bij zijn autobedrijf in Roosendaal.



Het lichaam van de toen 45-jarige Wassink werd op 28 juli 2014, ingepakt in een blauw zeil, drijvend aangetroffen in het Markkanaal bij Breda. De rechtbank oordeelde dat er sprake was van doodslag en noemde het een 'laffe en kille daad'.



Lorsé, die aan longkanker lijdt en volgens diens advocaat Ed Manders 'heel ziek' is, woonde in juni het strafproces tegen hem bij. ,,Hij wil per se verklaren'', sprak de raadsman. ,,Het gaat wel om mijn schoonzoon en kleinkinderen'', zou Lorsé gezegd hebben.

Ruzie met dochter

'Kobus de Zigeuner' bezocht zijn schoonzoon op de avond voor de moord en is een van de laatsten die Wassink bij leven heeft gezien. Het motief van de Rotterdammer zou, volgens het OM, een ruzie tussen Wassink en Lorsés dochter zijn over het garagebedrijf en hun beider kinderen.



Op de trekker van het vuurwapen waarmee Wassink om het leven werd gebracht, zat dna van Lorsé. Ook op Wassinks matras, een glas en een bivakmuts werden zijn sporen aangetroffen. Kobus betoogde dat hij het wapen na de moord op het terrein vond en slechts in zijn handen heeft gehad.



De rechters achtten in juli echter bewezen dat Lorsé in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 juli 2014, terwijl Wassink op zijn bed lag, met twee pistoolschoten in het hoofd en de borstkas een einde aan het leven van zijn schoonzoon heeft gemaakt.

Met man en macht

Volgens het Openbaar Ministerie in Breda is vanaf half juli ‘met man en macht' naar Lorsé gezocht. ,,Hij stond overigens niet op de opsporingslijst. Er is naar hem gezocht op woonwagenkampen in Brabant, maar ook op camping De Kurenpolder in Hank'', zegt een woordvoerder.

Een arrestatieteam wist hem uiteindelijk woensdagmiddag aan te houden in Roosendaal. Manders heeft geen behoefte om commentaar te geven op de aanhouding van zijn cliënt. ,,Ik laat me nergens over uit." Op de vraag of hij nog wel Lorsé's advocaat is, zegt hij: ,,Ook daar laat ik me niet over uit."

Boete van één miljoen

Lorsé was ooit één van de grootste drugshandelaren van Nederland. Hij werd in de jaren 90 veroordeeld tot vijftien jaar en een boete van één miljoen gulden voor de import van een grote partij cocaïne uit Suriname.