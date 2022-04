Drugsbaron Piet Costa krijgt 15 jaar cel voor cocaïnehandel, ex-voetballer vrijgesproken

VIDEO De coke klotst tegen de kades van de Rotterdam­se haven: wat kunnen ze doen?

De cocaïne klotst tegen de kades van de Rotterdamse haven. Is de grootschalige import van het witte goud ooit nog te stoppen? Smokkelaars lachen handhavers letterlijk in hun gezicht uit. ,,Dat snelle geld is zó verleidelijk.”

12 januari