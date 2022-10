Drugshandelaar Piet Wortel opgepakt; mogelijk betrokken bij twee liquidaties

Wortel wordt in verband gebracht met de moord op de 32-jarige ex-profvoetballer Kelvin Maynard op 18 september 2019. Maynard werd toen in zijn grijze Volkswagen Golf onder vuur genomen op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Dat gebeurde vanaf een scooter met daarop twee mannen die naast hem stopten terwijl hij wachtte voor het stoplicht. De oud-profvoetballer gaf daarop gas, belandde vervolgens met hoge snelheid in een brandweerkazerne en bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De vermoedelijke daders waren te zien op bewakingsbeelden.

Ripdeal

Voor een crimineel was Wortel geregeld zeer zichtbaar. Zo kwam in 2012 een foto in de media waarop hij naast (toen nog) kroonprins Willem-Alexander en Máxima stond, gemaakt na de door Nederland verloren finale van het WK voetbal in Zuid-Afrika in 2010. Wortel stond grijnzend naast Willem-Alexander, die niet vermoed zal hebben wie hij was. In 2012 was Wortel met vier medeverdachten in zijn drugszaak opgepakt in Barcelona, iets voor het begin van de Champions League-kwartfinale tussen FC Barcelona en AC Milan.