Drugssmokkel door Nederlandse topatlete lijkt doelbewuste actie

De in Duitsland wegens drugssmokkel gearresteerde atlete Madiea G. (27) uit Amsterdam wist vermoedelijk waar ze mee bezig was. Dat denkt haar Nederlandse advocaat. ,,Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat mijn cliënte in de val werd gelokt’’, zegt Brian de Pree tegen deze site.

Madiea G. zit zoals eerder gemeld in Duitsland in de cel omdat ze probeerde ruim 50 kilo drugs het land binnen te smokkelen. Het gaat om crystal meth en xtc met een geschatte straatwaarde van 2 miljoen euro.

De topatlete, die deel uitmaakt van het Nederlands team op de 4 x 400 meter estafette en meervoudig nationaal kampioene is op de 400 meter, liep op 18 juni tegen de lamp tijdens een routinecontrole van de Duitse douane. Die liet haar auto stoppen bij de grensovergang in Emmerich. De Nederlandse zei onderweg te zijn naar een trainingskamp in Düsseldorf en verklaarde geen verboden goederen of meer dan 10.000 euro aan cash geld bij zich te hebben.

De douaniers kregen naar eigen zeggen argwaan en vroegen G. om haar bagage te laten zien. In de kofferbak lagen meerdere tassen en dozen. In die laatste zaten volgens haar sportschoenen maar nader onderzoek leverde verschillende pakketten op, allemaal verpakt in plastic en aluminiumfolie. In de pakketten bleek drugs te zitten.

Doelbewust

De advocaat van G. gaat er vooralsnog van uit dat zijn cliënte doelbewust handelde. ,,Er is tot nu toe geen enkele aanleiding om te denken dat ze in de val werd gelokt.’’ De raadsman kan niet zeggen of G. de strafbare feiten heeft bekend of ontkend en, ingeval van het eerste, waarom en voor wie ze de drugs smokkelde. ,,Doordat mijn cliënte in Duitsland in de cel zit, is het minder makkelijk communiceren’’, zegt De Pree.

De arrestatie van G. was volgens hem ‘een nare verrassing’ voor de mensen in haar omgeving. ,,Die wisten van niks.’’

Drie maanden

De advocaat verwacht voorlopig geen nieuws in de zaak. ,,De voorlopige hechtenis van mijn cliënte is met 90 dagen verlengd. Mocht zij in Duitsland veroordeeld worden tot een gevangenisstraf en toestemming krijgen om die straf in Nederland uit te zitten, dan zal ik dat proces begeleiden. Een Duitse collega houdt zich bezig met de inhoudelijke kant van de zaak’’, aldus Brian de Pree.

De Nederlandse Atletiekunie liet gisteren in een persverklaring weten ‘met ontzetting’ te hebben kennisgenomen van de situatie van Madiea G. en bood haar familie naar eigen zeggen hulp aan waar mogelijk.

“Het is voor ons niet mogelijk contact te hebben met Madiea en wij kunnen op dit moment niet anders dan de gevraagde privacy te respecteren.’’ De Unie wacht de verdere rechtsgang af en hoopt snel duidelijkheid te verkrijgen.

De Atletiekunie benadrukte dat het gaat om een privéaangelegenheid en vroeg -in het kader van de NK atletiek het komende weekend- atleten en coaches de mogelijkheid te geven zich te kunnen focussen op hun prestaties.