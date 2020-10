Druk op tbs-klinieken is ‘onverantwoord groot’ met alle gevolgen van dien

Het tbs-systeem in Nederland loopt vast als er niet snel extra geïnvesteerd wordt. Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV). Het systeem staat door verschillende factoren onder veel te veel druk en niet ingrijpen is onverantwoord, concludeert de inspectie. ,,Het is 5 voor 12. De minister moet écht ingrijpen”, waarschuwt inspecteur-generaal Henk Korvinus van de Inspectie JenV.

De druk ligt volgens Korvinus op het hoofd behandeling van een tbs-kliniek. Die moet proberen om de tbs niet te lang te laten voortduren, maar moet tegelijkertijd ook het resocialisatietraject op verantwoorde wijze laten gebeuren. ,,Want resocialisatie is een van de onderdelen waarbij je kan zien of de behandeling daadwerkelijk is aangeslagen. En of blijkt dat ander gedrag wordt vertoond.”

Volgens Korvinus is de resocialisatiefase ‘de proof of the pudding’ . ,,Hoe gaat iemand die weer naar buiten gaat om met de nieuwe prikkels en gebeurt dat op verantwoorde wijze?” Dat kan je in zo'n traject allemaal ondervinden.

Wat is leidend?

Het rapport onderschrijft dat de voortgang van de behandeling van de tbs’er én de mogelijke risico's die de maatschappij loopt als hij of zij terugkeert of met verlof gaat, leidend moeten zijn als wordt bepaald of de tbs’er vrijheden krijgt. Het is een delicate balans, waardoor soms op grond van andere factoren een keuze gemaakt wordt om iemand wel of niet met verlof te sturen.

Volgens de inspectie speelt onder meer het gebrek aan personeel hierin mee. Ook is er een hoge tbs-instroom, terwijl het aantal behandelplekken niet meegroeit en is er te weinig doorstroom naar plekken met een lichter regime, omdat er simpelweg te weinig vervolgvoorzieningen zijn.

Niet terug van verlof

Volgens de inspectie kan daarbij niet altijd voorkomen worden dat er incidenten plaatsvinden in resocialisatietrajecten. Deze incidenten zorgen er wel altijd voor dat er veel media-aandacht ontstaat. Bijvoorbeeld als een tbs’er niet terugkeert van verlof. Hierdoor ontstaat er maatschappelijke verontwaardiging en de roep om extra maatregelen, waardoor de druk op de Forensische Psychiatrische Centra weer toeneemt.

,,Als een betrokkene zich bij het verlof niet aan alle voorschriften houdt en onreglementair afwezig is, dan treedt er onmiddellijk een regel in werking dat iemand een jaar lang bijna niets meer mag. Die regel heeft een negatieve uitwerking op het hele resocialisatietraject. Daar wijzen wij ook op. Daardoor kan geen maatwerk worden geleverd.”

Volgens Korvinus wordt dit zowel door de tbs-gestelde als heel negatief en disproportioneel ervaren, als door de behandelende kliniek zelf. ,,Wat wij opnieuw bepleiten is om die rigiditeit er niet in te houden. En te kijken of er meer maatwerk kan worden toegepast.”

,Want, legt Korvinus uit, als het een geringe overschrijding is, dan zou je willen dat er ook een geringe reactie op kan plaatsvinden. ,,Een tijdelijke stap terug bijvoorbeeld. Om te kijken hoe je op verantwoorde wijze met zo’n terugslag omgaat. Als je een jaar stilstaat, doorbreek je heel veel dingen. Terwijl er al wel begeleiding naar werk aan zat te komen. Dat gaat dan ook niet door. Terwijl het heel erg kan helpen als zo iemand iets om handen heeft. Dat kan bijdragen aan de verdere resocialisatie.”

Michael P.

,,Het hele systeem van tbs is op zich een mooi systeem”, vervolgt hij. ,,Het is erop gericht om op een humane wijze mensen weer verantwoord terug te krijgen in de maatschappij, als dat enigszins mogelijk is. Het alternatief is dat je mensen niet behandelt. Dan zie je dat de kans wel heel erg groot is dat mensen weer de fout in gaan en vreselijke feiten plegen. Dat zag je aan Michael P., die in eerste instantie geen tbs kreeg. Dat ging heel erg fout.”

De inspectie beveelt de minister voor Rechtsbescherming in het rapport daarnaast aan om te zorgen voor ‘de juiste en kwalitatief hoogwaardige forensische zorg’. Ook moet er worden gekeken naar het huidige inkoopstelsel, moeten de organisaties beter op orde worden gesteld en moet er meer kwalitatief personeel komen. Ook moeten er heldere afspraken worden gemaakt tussen alle organisaties die samenwerken rondom resocialisatietrajecten van tbs-gestelden, zowel landelijk als regionaal.

,,Wij vinden echt wel dat er wat moet gebeuren”, besluit Korvinus. ,,Ik verwacht ook dat de minister zegt er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Het is nu vijf voor twaalf.”