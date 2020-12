Druk op zorgpersoneel wordt te hoog: ‘Ouderen minder douchen of geen dagbesteding’

Bestuurslid Conny Helder van Actiz hoopt dat cliënten van zorginstellingen en hun familie er de komende tijd begrip voor hebben dat de zorg soms ‘anders dan anders’ zal zijn. Het ziekteverzuim in de ouderenzorg ligt landelijk op zo’n 10, 11 procent, zegt ze. ,,Maar dat is gemiddeld. Op plekken waar een grote corona-uitbraak is, liggen die percentages veel hoger.”



Helder stelt dat een derde van de verpleeghuizen in Nederland op dit moment te maken heeft met corona. ,,Maar de uitbraken die er zijn, zijn gemiddeld genomen groter dan in het voorjaar.”



Overal in het land ‘is de rek er helemaal uit’, zegt Helder, waardoor de continuïteit van de zorg in het geding is. ,,Als je dan moet kiezen tussen het kunnen blijven afwerken van je medicijnrondes of het leveren van zinvolle dagbesteding, dan is er maar één keuze, hoe jammer we dat ook vinden.”