Drukke stranden op warmste 14 augustus ooit: parkeerplaatsen vol

De reddingsbrigades hebben het wel druk, met name met preventief werk en ‘klein leed’, zoals kleine verwondingen of kindjes die zoek raken. ,,We lopen op het strand, staan op de uitkijk en waarschuwen mensen dat ze niet te ver de zee in moeten gaan”, aldus de woordvoerder.

De hele week is de zee al gevaarlijk vanwege de oostenwind, waardoor er een sterkere stroming richting zee is. Ook zijn er door de aflandige wind veel kwallen. ,,Het is te verwachten dat mensen daar af en toe een prikje van krijgen.”

De gemeente Den Haag meldde rond 14.30 uur dat het strand van Scheveningen alleen nog te bereiken is met de fiets of het openbaar vervoer, omdat alle parkeerplekken vol zitten. Ook in Zandvoort zijn er geen parkeerplaatsen meer, aldus de ANWB.

Vroege vogels

,,Verkeerd geparkeerde auto’s worden weggesleept! Kom bij voorkeur met het ov of op de fiets”, zo wordt er gewaarschuwd. In Noordwijk was het om 10.30 uur al niet meer mogelijk om te parkeren. ,,Vandaag opnieuw veel vroege vogels op de Noordwijkse stranden”, meldde de gemeente.

Zondag is het de vijfde tropische dag op rij van de hittegolf die aan de gang is, en de warmste 14 augustus sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1901, aldus weerbureau Weer.nl. Het kwik in De Bilt liep om 11.50 uur op naar 29 graden. Het oude dagrecord was 28,7 graden in 1973.

Wie denkt dat het na vandaag gedaan is met de hittegolf, heeft het mis. Want hoewel de tropische dagen na vandaag achter ons liggen, staan nog twee warme dagen op ons te wachten. Maandag en dinsdag kan het in Nederland nog maximaal 29 graden worden, meldt Weerplaza. Op maandag wordt een enkele onweersbui verwacht, dinsdag blijft het overwegend droog.

