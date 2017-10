Drukste ochtendspits van het jaar door regen, wind en stakende leraren

Weerplaza meldt dat er in het Waddengebied, de noordkust van Friesland en Groningen tot het begin van de middag, code oranje is uitgeroepen voor zeer zware windstoten tot 125 km/uur. De meteorologen verwachten de piek van de wind rond 10.00 uur op Texel en rond 14.00 uur in Delfzijl.



De dijkdoorgangen bij Delfzijl zullen vanochtend rond 10.00 uur sluiten, meldt waterschap Hunze en Aa's op Twitter. Door de harde wind wordt om 12.30 uur een waterstand van 3.30 meter boven NAP verwacht. Dat is 30 centimeter boven de kritieke grens.



Aan het einde van de ochtend neemt de wind langs de westkust alweer af. Halverwege de middag wordt het ook in Groningen en Drenthe rustiger. De komende dagen worden geen nieuwe stormen verwacht. Wel blijft het wisselvallig weer met zowel morgen als zaterdag stevige buien.



Zondagmiddag wordt het beste deel van het weekend met zo goed als droog weer en geregeld zon. ’s Middags is het 13 tot 16 graden.