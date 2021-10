Drukste ochtendspits van het jaar door slecht weer en ongelukken

Achtste aanslag in mysterieus e-bikecon­flict Cuijk: ‘Moet de poetsvrouw nu ook bang zijn?’

3 oktober Cuijk is in de ban van een reeks aanslagen in een mysterieus conflict tussen handelaren in e-bikes. Afgelopen week was er een schietpartij in Heeswijkse Kampen. Dat was de vierde aanslag in die wijk en de achtste in dit conflict in één jaar tijd. De andere vier waren elders in Cuijk en in Nijmegen.