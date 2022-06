Drukte op Schiphol: alleen reizigers die binnen 4 uur vliegen mogen in terminal

In een poging de lange rijen bij de incheckbalies en veiligheidscontroles aan te pakken, start Schiphol vrijdag met een proef waarbij alleen reizigers die binnen 4 uur vliegen de vertrekhal in kunnen. Ook vraagt de luchthaven passagiers om zo min mogelijk bagage mee te nemen.

Door reizigers vier uur voor vertrek de vertrekhal in te laten, wil de luchthaven voorkomen dat passagiers te vroeg in de rij gaan staan voor de incheckbalies en veiligheidscontrole. De ervaring van de afgelopen weken leert dat een deel van de reizigers veel eerder dan vier uur van tevoren naar de luchthaven komt om zo zeker te zijn dat ze hun vlucht halen. Door die ‘extravroegkomers’ worden de rijen nog langer, terwijl hun incheckbalie nog niet open is.

De proef, die donderdag rond middernacht begint, houdt in dat die laatste categorie reizigers op Schiphol Plaza (het plein boven het NS-station, red.) wordt gescheiden van de reizigers die binnen vier uur vliegen. ,,Die mogen na controle aan de hand van vluchtlijsten en de vliegtickets of instapkaarten door naar de vertrekhal op de eerste verdieping’’, zegt woordvoerder Dennis Muller. ,,Voor die controle zetten we extra mensen in die geen beveiligingstaken hebben.’’

Door de luchthaven uitgevoerde simulaties hebben uitgewezen dat vier uur voor vertrek volstaat voor het inchecken aan de balie en de veiligheidscontroles. ,,Als de processen op de juiste manier verlopen en de juiste mensen in de rij staan is vier uur afdoende’’, vervolgt de zegsman.

De bagage van de reizigers speelt daarbij een belangrijke rol. Schiphol vraagt passagiers, in overleg met luchtvaartmaatschappijen, zo min mogelijk bagage mee te nemen. Dit is volgens de luchthaven mogelijk door handbagage in de ruimbagage te doen of door met maximaal 1 stuk handbagage te reizen. ,,Reizigers met alleen handbagage die al online ingecheckt zijn, kunnen direct doorlopen naar de veiligheidscontrole. Elk radertje dat we niet hoeven te controleren, scheelt weer tijd’’, zegt Muller.

Personeelstekort

De afgelopen tijd moesten passagiers op Schiphol vaak urenlang in de rij staan vanwege personeelstekorten bij de beveiliging en de afhandeling van bagage. Daardoor werden soms vluchten gemist en waren er zelfs opstootjes tussen gefrustreerde reizigers en de beveiliging. De marechaussee moest toen ingrijpen.

De luchthaven signaleerde vorig weekend dat reizigers door de problemen van de laatste tijd steeds vroeger naar Schiphol toekomen. Daardoor moeten ze mogelijk extra wachten omdat balies van maatschappijen nog niet open zijn. Schiphol raadde reizigers aan bij hun luchtvaartmaatschappij te checken hoe lang van tevoren ze verwacht worden op de luchthaven, ook om onnodig wachten te voorkomen.

Schiphol presenteerde woensdag samen met de vakbonden een pakket maatregelen om de tekorten aan personeel tegen te gaan. Er komt onder meer een speciale toeslag voor bijvoorbeeld beveiligers, schoonmakers, medewerkers bij de check-in en afhandelaars van bagage om zo het werk aantrekkelijker te maken. Ook zijn er campagnes om meer mensen te werven.

De opslag die medewerkers krijgen, is onderdeel van een breder akkoord tussen de luchthaven en vakbonden FNV en CNV om het werk op Schiphol aantrekkelijker te maken. In dat akkoord staat dat er deze zomer een Schipholtoeslag komt als beloning voor de extra drukke weken. ,,Het gaat bij elkaar om flink wat geld”, zei CNV-bestuurder Erik Maas woensdag. ,,Dit is echt een opsteker voor al die werknemers op Schiphol die het de afgelopen tijd zo voor de kiezen hebben gehad.’’

De problemen op Schiphol zijn volgens topman Dick Benschop het gevolg van het ‘te lang focussen op kosten en groei’, zo verklaarde hij dinsdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. ,,Het wordt tijd voor een aanpak van kwaliteit”, sprak hij.

Actieplan

Schiphol lanceerde vorige week een actieplan voor de zomer om de verwachte drukte in goede banen te leiden. Het plan bestaat uit vier actielijnen: meer beveiligingsmedewerkers werven, het werken ‘in de operatie’ aantrekkelijker maken en goed belonen, de doorstroming van reizigers in de terminal verbeteren en zorgen voor een ‘maakbare’ situatie.

Dat wil zeggen dat het aantal vluchten en reizigers overeenkomt met de hoeveelheid werk die het beschikbare personeel op dat moment aankan. Onderdelen hiervan zijn verbeterde afstemming met luchtvaartmaatschappijen over de planning, het uitplaatsen van vluchten naar regionale luchthavens en de gisteren aangekondigde aangepaste slotregels.

Dit actieplan is volgens Schiphol-topman Dick Benschop in uitvoering maar als het moet dan schrapt de luchthaven ook vluchten. ,,Op de aller drukste dagen moeten we zorgen dat vluchten en passagiers aangepast worden aan wat we kunnen waarmaken. Dan is een stok achter de deur nodig’’, zei hij zondag in Buitenhof, het wekelijkse discussieprogramma van VPRO, Avrotros en BNNVara.

