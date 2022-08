Drukte op stranden, parkeerplaatsen overvol: eerste landelijke hittegolf van het jaar een feit

met VideoHet is vandaag flink druk op de stranden. Vanwege het mooie strandweer zijn alle parkeerplekken vol in Scheveningen, Zandvoort, Castricum aan Zee, Noordwijk aan Zee en bij het Maasvlaktestrand. Ook staan er veel strandfiles op de wegen naar de kust, zo meldt de ANWB.

In De Bilt werd vanochtend om 10.00 uur een temperatuur van 25,0 graden gemeten. Daarmee is de eerste landelijke hittegolf in Nederland sinds augustus 2020 een feit, aldus Weerplaza. Veel mensen zochten al vroeg verkoeling aan het strand, wat voor drukte op de wegen zorgde.



Er staan strandfiles op de wegen naar Scheveningen, Zandvoort en de Zeeuwse kust. In Zeeland gaat het om files op de A4 vanaf de Belgische grens, op de A58 en N59 vanuit Noord-Brabant en de N57 vanuit Rotterdam, aldus de ANWB. In Zandvoort zijn de grote parkeerplaatsen vol en ook de parkeergarages bij het Scheveningse strand en boulevard hebben geen plek meer.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gebruik openbaar vervoer

De gemeentes raden aan om met de fiets of het openbaar vervoer verder te reizen. ,,Je kunt tijdelijk niet meer met de auto naar het strand komen”, meldt de gemeente Castricum, die wijst op een gratis shuttlebus tussen station Castricum en het strand. De bus rijdt vanaf 11.00 uur twee keer per uur. De laatste bus vertrekt om 19.00 uur vanaf Castricum aan Zee.



Ook in Noordwijk wordt gratis strandvervoer aangeboden. ,,Veel mensen zijn nu al naar Noordwijk gekomen voor een heerlijk dagje strand”, zo tweet de gemeente. ,,Onze parkeerplaatsen zijn vol. Ons voorstel: kom met de fiets, het ov of maak gebruik van de gratis Beach Shuttle.” De zeehavenpolitie meldt dat in verband met de drukte alle wegen richting het Maasvlaktestrand zijn afgesloten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook op het water is het op sommige plekken druk. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen met een plezierboot voor het nog altijd dalende waterpeil in onder meer de rivier de Lek. ,,Het is drukker op een smallere vaarweg. En dan is het net als op de weg: de kans op incidenten is groter.” Op Twitter vraagt de politie ‘lief te zijn voor de verkeersregelaars’. ,,Ook zij hebben het warm.”

Hitte op festivals

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Bezoekers van de festivals Dance Valley en Huntenpop krijgen zaterdag gratis water uitgereikt tegen de hitte. Ook hebben beide festivals extra schaduwplekken gecreëerd en is er zonnebrand beschikbaar. Alle bezoekers van Huntenpop krijgen zaterdag overdag een gratis flesje water van een halve liter bij de ingang.



Op het festivalterrein in het Gelderse Ulft staan vier van de vijf podia in festivaltenten. Met shelters en overkappingen heeft de organisatie voor extra schaduwplekken gezorgd, aldus het bestuur van Huntenpop op de website van het festival. De organisatie verwacht zaterdag op de tweede festivaldag zo’n 10.000 bezoekers.



Dance Valley in recreatiegebied Spaarnwoude in Velsen-Zuid heeft verschillende gratis waterpunten verspreid over het terrein en bij de toiletten. Water is ook buiten verkrijgbaar bij de ingang, aldus de festivalwebsite. Ook bij Dance Valley zijn extra schaduwplekken gecreëerd. Bezoekers mogen eventueel een paraplu meenemen.



Ook lopen er zonnebrandteams rond om de festivalgangers van zonnebrandcrème te voorzien. Op Dance Valley treden onder andere Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero en Kris Kross Amsterdam op. Het festivalterrein in Spaarnwoude biedt zondag plaats aan Dutch Valley, met louter Nederlandse artiesten.

Warmte

Sinds afgelopen dinsdag zijn de maxima boven de 25 graden uitgekomen en woensdag, donderdag en vrijdag werd het tropisch warm. Vandaag is de vijfde zomerse dag met een temperatuur van 25 graden of meer. Dit is de 30ste landelijke hittegolf sinds het begin van de metingen in 1901.

De laatste landelijke hittegolf dateert van twee jaar geleden. Die duurde van 5 tot en met 17 augustus. Voordat we van een hittegolf mogen spreken, moet het weer aan twee voorwaarden voldoen. Er moet vijf dagen achter elkaar een maximumtemperatuur zijn van 25 graden of meer. De andere voorwaarde is dat op drie dagen binnen deze reeks de temperatuur hoger of gelijk aan 30 graden moet zijn. En dat is gelukt, laat Weerplaza weten.

Volledig scherm © ANP

Maandag omslag

De komende dagen houden de zomerse temperaturen nog wel even aan, maar het ronduit zonnige weer raken we wel kwijt, aldus meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. De verwachting is dat het weer al vanaf maandag echt omslaat. Dan neemt de kans op buien toe en ook is stevig onweer mogelijk. Maar doordat de buien plaatselijk van aard zijn, zal de droogte nog niet ten einde zijn en is ook de hittegolf nog niet direct voorbij.



Willemsen vermoedt dat de hittegolf nog duurt tot en met woensdag, daarna komt er wat koelere lucht onze kant op. ,,Op ons landelijk weerstation in De Bilt wordt donderdag wellicht de eerste dag met een maximumtemperatuur beneden 25 graden gemeten, zodat de officiële hittegolf dan eindigt. Maar uiteraard kan dat nog iets verschuiven”, klinkt het.



Gisteren was de eerste regionale hittegolf van dit jaar al een feit. Om 11.30 uur werd het in Hupsel 30,1 graden en werd daarmee aan de definitie van een hittegolf voldaan. De regionale hittegolf begon maandag met de eerste zomerse dag. Vervolgens werd het vanaf woensdag dagelijks tropisch warm.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP

Bekijk hieronder het weerbericht voor dit weekend:

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.