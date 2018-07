Drukte op wegen naar stranden, brigades waarschuwen voor wind

Rutte op bezoek bij Trump: 'Buig nederig of blijf thuis'

14:25 Premier Mark Rutte is onderweg naar de VS voor zijn ontmoeting met Donald Trump. Maar hoe trekt een bescheiden polderpremier de aandacht van een wereldleider in het Witte Huis? ,,We zijn wel de derde buitenlandse investeerder in de VS!''