Duikers zoeken vandaag in gezonken viskotter naar lichamen van Jochem (41) en Hendrik-Jan (27) uit Urk

Duikers van de marine gaan vandaag de gezonken garnalenkotter UK165 ‘Lummetje’ in om te kijken of hier de lichamen van de twee vermiste Urker vissers Jochem (41) en Hendrik-Jan (27) aanwezig zijn.

Gisteren werden op de bewuste plek in de Noordzee de nodige maatregelen getroffen om vandaag veilig te kunnen duiken. ,,Eerst is een robot naar beneden gestuurd om te kijken hoe het schip erbij ligt’’, vertelt een politiewoordvoerster. ,,Toen is ook met volledige zekerheid vastgesteld dat het om de vermiste kotter ging.’’ Vervolgens heeft een duiker van de marine ervoor gezorgd dat de toegang tot het wrak veilig is.

De marine is afgelopen nacht op de locatie gebleven. Vanochtend zijn de voorbereidingen getroffen om met duikers de kotter te betreden. Het wrak ligt op ongeveer 12 à 14 meter diepte. ,,Als het weer goed is, is het plan om tussen 10.00 en 11.00 uur te duiken’’, aldus de politiewoordvoerster.

De vermoedelijk gekapseisde kotter zal overigens na de doorzoeking niet direct worden gelicht. ,,Volgende week wordt door betrokken partijen overlegd over het naar boven halen van de viskotter.’’

Volledig scherm De marine en kustwacht op de plek waar Urker kotter 'Lummetje' zonk. © Koninklijke Marine

Noodmelding

Het kotter-drama werd donderdagochtend ingeluid toen de Kustwacht in Den Helder rond 05.45 uur een noodmelding ontving. Het ging om een noodbaken van de viskotter UK165 ‘Lummetje’. In de loop van de ochtend werd de kotter door een sonar van de marine gelokaliseerd op de zeebodem.

Bijna 12 uur lang zochten KNRM, Kustwacht en collega’s op zee naar de opvarenden Jochem Foppen (41) en Hendrik-Jan de Vries (27) uit Urk, maar zonder resultaat.

Mogelijk bevinden de twee zich nog in de boot, zo wordt nu gedacht. De eerste dagen was de zee echter te onstuimig om te kunnen duiken. Gisteren kon dit voor het eerst en zijn dus voorbereidingen getroffen om het wrak te betreden. Dat gebeurt vandaag.

Gewonden bij zoektocht

Twee bemanningsleden van een reddingsboot raakten tijdens de zoekactie gewond. Een van de twee had ‘serieuze verwondingen’ aan zijn rug, de ander kneusde zijn ribben. De twee raakten gewond nadat de boot waarop zij zich bevonden in een diep golfdal terechtkwam.