‘Duitse jongeren gemarteld in Roemeens heropvoedingskamp’

De Roemeense autoriteiten hebben vijf mensen opgepakt die Duitse jongeren ‘als slaven’ zouden hebben behandeld. De slachtoffers waren tieners die deelnamen aan een programma dat juist was bedoeld om ze te helpen. In plaats daarvan werden ze onder meer gemarteld. De burgemeester van de plaats waar de jongeren zitten weerspreekt de beschuldigingen.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden op een boerderij en in huishoudens in Vișeu de Sus. De slachtoffers zijn volgens de autoriteiten blootgesteld aan ‘handelingen die neerkomen op martelingen’ en zouden in sommige gevallen zelfmoordneigingen hebben ontwikkeld.



De Duitse tieners zouden bijvoorbeeld voor karren zijn gebonden en moesten die trekken. Ook zouden jongeren zijn geslagen, opgesloten en kregen ze soms geen eten of medicatie. De opgepakte verdachten zijn een Duitser en vier Roemenen.

Rehabiliteren

Het project kreeg volgens onderzoekers financiële steun van de Duitse overheid en had ook een vergunning in Roemenië. Het was volgens de website bedoeld om kinderen te ‘rehabiliteren’ die kampen met gedragsproblemen of een drugsverslaving.

De autoriteiten denken dat ook geld is verduisterd door leden van het project. Tijdens huiszoekingen zou 137.000 euro zijn aangetroffen in het huis van een Duitser en 9000 euro bij een vermeende handlanger. Zij konden niet uitleggen hoe ze aan het geld kwamen.

Goede omstandigheden