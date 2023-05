Duitser gaat door het lint op auto van vriend in Winterswijk: ‘Hör auf!’

Wat de man bezielde, is onduidelijk. De politie wil geen informatie geven. Volgens de lokale omroep RTV Slingeland zou het gaan om een 21-jarige inwoner van Rees (D) die met vrienden in Winterswijk was. De auto (met Duits kenteken) zou van een van de vrienden zijn.



Op Facebook is een filmpje van het voorval te zien. Drie mensen staan om de auto heen, maar kunnen de man niet van zijn wangedrag afbrengen. ,,Hör auf!", roepen ze.



De politie heeft de man later ingerekend.