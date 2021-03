Duivels dilemma AstraZeneca-vaccin: doorgaan met prikken kan levens kosten, maar stoppen ook

Morele afwegingen en ethische discussies, zegt Annelien Bredenoord, doen altijd een beetje pijn. ,,Wat je ook kiest, het is een ingewikkelde beslissing.’’ Wat dat betreft is de situatie omtrent het AstraZeneca-vaccin voor de medisch-ethicus die Bredenoord van professie is, een uiterst interessant geval. Al geeft ze direct toe dat ze er ook als privépersoon meteen een gevoel bij had, toen zondag besloten werd tot het tijdelijk stoppen met prikken. ,,Ik schrok, en was teleurgesteld. Want elke dag dat we niet vaccineren, verliezen we mensenlevens.”