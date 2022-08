Duivendrama in Frankrijk: 20.000 wedstrijdduiven de weg kwijt na zwaar onweer

In Narbonne is een jaarlijkse, internationale wedstrijd met duiven uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België. Het betreft een van de moeilijkste en langste vluchten van meer dan 800 kilometer. Op een video van de lossing in Narbonne hangen de donkere wolken dreigend boven de acht vrachtwagens waaruit de duizenden duiven aan hun thuisvlucht beginnen.



Het bleek een voorbode van een rampvlucht. De duiven die vrijdagochtend om 07.30 uur werden gelost, kwamen rond de Rhônevallei snel in onweer terecht. De goede vliegers zijn richting Duitsland gevlogen. Waar normaal gezien 80 procent van de duiven nog dezelfde dag hun vertrouwde duiventil bereikt, worden drie dagen later nog steeds 20.000 duiven vermist.



De in Narbonne geloste duiven zijn door onweer volledig de weg kwijt.

Niet meer thuiskomen

,,De meerderheid leeft waarschijnlijk nog wel, maar veel duiven zullen niet meer thuiskomen’’, legt de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond uit tegen Het Laatste Nieuws. ,,Dit was een rampvlucht: er is een menselijke fout gemaakt, de duiven hadden niet gelost mogen worden.’’ Er is volgens hem altijd een deel dat het niet haalt, door oriëntatieproblemen, roofvogels of ongelukken, maar nu is dat percentage wel heel hoog.



De Belgische duivenbond heeft gisteren overlegd met de Belgische organisator Indépendante de Liège en de nationale en internationale deelnemende federaties. De organisator moet normaliter contact opnemen met de deelnemers vóór lossing van de duiven. Indépendante de Liège claimt dat dit gebeurd is, maar KBDB ontkent dit. ,,Onze sportvoorzitter kreeg pas drie minuten na de lossing telefoon dat de duiven uitgevlogen waren.’’

20.000 duiven zijn vermist geraakt tijdens hun vlucht vanuit Narbonne.

‘Fouten gemaakt’

,,Dat er fouten gemaakt zijn, is duidelijk’’, aldus de voorzitter. ,,De weerkaarten waren slecht, er was geen sprake van dat er gelost kon worden. Het is niet omdat de federaties akkoord gaan om te lossen, dat je dat ook moet doen. Zaterdag was het wel goed weer, dan was de vlucht waarschijnlijk perfect verlopen.” Mogelijk krijgt Indépendante de Liège een boete per korf opgelegd en mag de club geen vluchten meer organiseren.



Of de mogelijke boete van 2,5 euro per korf de schade gaat dekken, moet nog blijken. Buitenlandse kopers zijn bereid om veel geld voor een winnende duif neer te tellen. De winnaar van de Barcelonavlucht kan naar verluidt gemakkelijk verkocht worden voor 125.000 euro. Er worden zelfs hogere bedragen gegeven voor topduiven. In 2019 werd een duif uit Ingelmunster geveild voor het recordbedrag van 1,2 miljoen euro.

Pascal Bodengien, voorzitter van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond.

Ook Nederlandse deelnemers

Ook Nederlandse deelnemers zijn de dupe geworden van het onweer dat hun duiven trof. Michel Verweij uit Mijdrecht deed met 33 duiven mee aan de internationale wedstrijd, hij mist er nog negen. ,,Er zijn nog duiven vermist, maar wij zeggen liever: onderweg’’, probeert hij de moed erin te houden.

Ook Verweij zegt op basis van de weerkaarten dat de lossing vrijdag eigenlijk niet kon plaatsvinden. ,,Het Belgische comité heeft het verkeerd ingeschat. Ze dachten dat het onweer minder snel zou komen.’’ Volgens de Nederlandse duivenmelker waren de buien boven Frankrijk hevig. ,,Duiven proberen er dan omheen te vliegen. Ze gaan er nooit doorheen. Enkele vogels zijn slim, die wachten af tot het onweer voorbij is. Die zijn inmiddels ook weer thuisgekomen.’’

Andere duiven zijn ‘minder slim’ en vliegen dus om. ,,Ik hoop dat er nog vijf of zes terugkomen’’, zegt Verweij. ,,Maar dat zal een tijdje duren. Ik verwacht dat het nog wel twee maanden duurt. Opeens zit er dan weer eentje in de tuin. Dat is dan wel geen winnaar, maar dan ben je toch blij dat er weer één thuis is.’’

