Duivenmelkers balen van gepamper van roofvogels: 'Ze eten onze duiven op'

De duivenmelkers bieden dinsdag een petitie aan in de Tweede Kamer. Ze verzamelden een kleine 7000 handtekeningen voor een oproep om de roofvogels niet meer te beschermen. Er zijn bijvoorbeeld jarenlang nestkasten opgehangen om de populatie slechtvalken te vergroten. In de jaren negentig waren daarvan nog ongeveer tien paren over, maar inmiddels vliegen er meer dan driehonderd paren rond. ,,Als je bedenkt dat ze een territorium van 10 bij 10 kilometer hebben, snap je dat ons land te klein is voor die dieren,'' zegt Vincent Hoogerwerf, initiator van de petitie.

32 duiven opgegeten

De roofvogels halen aan de lopende band postduiven uit de lucht, zegt Hoogerwerf. Zelf zag hij hoe vorig jaar 32 duiven van zijn stam werden opgepeuzeld. Het jaar ervoor waren dat er 25 en het jaar dààrvoor 27. Hoogerwerf: ,,En dan ben ik er ook nog tientallen kwijtgeraakt die een aanval zagen gebeuren en uit angst zijn weggevlogen.'' Jaarlijks geven 100 duivenmelkers aan door de roofvogels te stoppen met de duivensport. Het aantal leden is in vijftien jaar tijd gedaald van 120.000 naar een kleine 18.000. ,,Natuurlijk speelt ook vergrijzing een rol. Maar de aanvallen door roofvogels helpen niet mee. Sommige duivenmelkers bouwen tientallen jaren aan hun stam. Het is heel vervelend als die vervolgens wordt uitgemoord.''

Verbied nestkasten