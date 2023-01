Duizend reizigers uren vast in pikdonkere trein: ‘Wc zit tot de rand toe vol’

De trein vertrok rond 18.00 uur vanuit Den Haag richting Enschede. Vlak voor station Gouda kwam de volle trein stil te staan. Op Twitter regende het daarna klachten van passagiers. Een reiziger meldde dat de trein sinds 18.15 uur stilstond. ‘Niemand helpt ons, we zitten in het donker en zelfs de wc werkt niet.’ Ook een andere passagier klaagt over de wc. Die zou tot de rand toe vol zitten. ‘Het begint al aardig te stinken’, aldus een twitteraar.



Een reiziger vraagt zich vooral af of het een mogelijkheid is om pizza's te laten bezorgen of om uit te stappen en zelf naar Gouda te lopen.