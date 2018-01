Duizenden betogers tegen gaswinning trekken met fakkels door Groningen

'Rutte, Kamp, Wiebes, één pot nat. Groningen één groot gat', stond er op het spandoek dat Rita Ousma uit Bedum omhooghield. Op haar hoofd een rode hoed. ,,Want het is code rood." Voor Ousma is de maat vol.



,We hebben net drie maanden niet in ons huis kunnen wonen omdat alle schade gerepareerd moest worden. Na de recente beving zijn we terug bij af. Overal scheuren. Ik kan er niet van slapen.''



Ook Willemijntje van den Handel uit Stedum is het zat. ,,Bij de laatste beving dacht ik echt dat ik door de vloer zou zakken.'' Halverwege de tocht kregen de betogers steun van tientallen boeren uit Loppersum, die met trekkers naar de stad waren gekomen.