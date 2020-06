Duizenden bij tweede protest tegen racisme in Amsterdam: ‘Weg met Zwarte Piet!’

Wéér gedoe rond boek Marco Kroon: ‘Defensie oefent druk uit om geen promotie te maken’

14:10 De omstreden oorlogsheld Marco Kroon is door Defensie op het matje geroepen omdat hij reclame maakte voor een oorlogsroman waarin hij een van de hoofdrollen speelt. Dat stelt Kompas, de uitgeverij van het boek. Defensie bevestigt dat er inderdaad een gesprek is geweest met Kroon, maar spreekt tegelijkertijd van een storm in een glas water. ,,Het is absolute nonsens dat er sprake zou zijn van arbeidsrechtelijke consequenties.”