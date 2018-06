Duizenden Groningse gebouwen onveilig: versterking moet sneller

Stel met Down is getrouwd: 'Wij zijn voor elkaar gemaakt'

10:06 Lize en Ruben hebben allebei Downsyndroom, maar dat belette beiden niet om elkaar voor de wet eeuwige trouw te beloven. Het koppel deed dat op het Scheveningse strand in aanwezigheid van ruim 300 gasten. Het is één van de eerste Down-huwelijken in ons land.