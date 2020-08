Duizenden kippen komen om bij schuurbrand in Gelderland

In totaal waren er zo’n 14.000 kippen in de schuur. Een groot deel hiervan heeft het niet overleefd. ,,Sommige kippen zijn nog gered. Maar een flink aantal heeft het helaas niet overleefd”, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. De brand ontstond bij het pluimveebedrijf Helmers. De eigenaar zag terwijl hij aan het werk was plots vlammen. Hij schakelde direct de brandweer in. Toegesnelde brandweerlieden kwamen met vier auto’s ter plaatse. Bij het vuur was flinke rookontwikkeling ontstaan.

‘Het is afschuwelijk’

Zoon Wim Helmers (26) laat weten aangeslagen te zijn door de verwoestende brand. ,,Het is afschuwelijk. In vijf minuten stond alles in brand. Er bleef niks meer van over”, zegt hij.



Het bedrijf had net aanpassingen gedaan in de schuur. Zo was er een vrije uitloop gecreëerd voor de kippen, om aan het keurmerk Beter Leven te voldoen. ,,We hadden die keuring net gehad en dan gebeurt dit. We doen er altijd alles aan zo goed mogelijk met dieren om te gaan en zijn daarover juist veel in gesprek”, zegt Helmers.



Hij is geschrokken van de vele reacties op sociale media. ,,We konden hier écht niks aan doen. We staan helemaal machteloos.”