Dunne scheidslijn tussen eeuwige held en brokkenpiloot

VIDEODe Nederlandse Apache-piloot die later dit jaar de Militaire Willems-Orde krijgt, bevindt zich straks in een select gezelschap van helikopterhelden. Wereldwijd zijn er maar enkele gevechtspiloten die uitzonderlijke missies op hun naam hebben.

Waarvoor de Nederlander precies wordt beloond is nog niet bekend, maar uit de verhalen van zijn dappere buitenlandse collega’s die wél zijn onderscheiden valt af te leiden wat ook deze piloot in zijn mars moet hebben.

Een van de meest bijzondere operaties tot nu toe is ongetwijfeld die van de Britse Apache-piloot Tom O’Malley. Op 15 januari 2007 vloog hij zijn toestel in een Taliban-bolwerk in de Afghaanse provincie Helmand. Ze wilden een gewonde marinier ophalen die werd vermist nadat zijn eenheid zich plotseling moest terugtrekken.

Dat ze op dit idee kwamen, is al bewonderenswaardig. Apaches zijn dodelijke gevechtshelikopters die vol hangen met boordkanonnen, raketten en sensoren. Met moeite passen er een piloot en een boordschutter in Een ruimte om passagiers mee te nemen is er niet, laat staan gewonden.

Toch had O’Malley bij de Amerikanen gezien dat het kon. Zij hadden eens een gewonde kameraad vastgebonden aan de buitenzijde. O’Malley had er alleen nooit op getraind en het was ook niet getest of dat wel veilig kon.

De Brit ging zelfs nog een stap verder dan de Amerikanen. Hij nam ook twee militairen mee naar de frontlinie om hun kameraad Mathew Ford te redden. Twee mariniers staken vrijwillig hun hand op om zich in deze ultieme reddingspoging vast te laten gespen aan het toestel. Een andere Apache deed hetzelfde met vier bewapende militairen.

Met 90 kilometer per uur en op slechts 6 meter hoogte vloog O’Malley naar de gewonde strijdmakker. In een intense wolk van stof sprongen militairen net buiten het Taliban-bolwerk veilig van het toestel. Vijf minuten lang probeerden vijandige strijders de bepantserde helikopter te raken met hun geweren, maar het lukte ze niet om het toestel neer te halen.

De twee militairen bonden hun gewonde maatje Ford vast aan de Apache, waarna de piloot hem in veiligheid kon brengen. De militairen bleven achter bij de mariniers die zich hadden teruggetrokken. Ondanks hun heroïsche daad overleed Mathew Ford later in het hospitaal.

De piloot kreeg voor zijn actie het prestigieuze Vliegerkruis uitgereikt. Hij is een van de weinige Apache-piloten die zo hoog werd onderscheiden. In de hele wereld zijn er slechts enkele, waarbij ook de Amerikaanse piloot Zachary Johnson een bijzonder verhaal heeft. Hij kreeg eveneens het Vliegerkruis, maar dat was voor een operatie in Irak in 2008.

Twee van zijn beste vrienden waren neergehaald met hun Apache bij An Najaf. Het stikte er van vijandelijke strijders, zo’n 600 in totaal, die zich goed hadden ingegraven. Piloot Johnson bracht zichzelf na het zien van de crash niet in veiligheid, maar vloog terug om de vijand urenlang te bestoken met zijn Hellfire-raketten. Nadat hij door zijn munitie heen was, liet hij zich opnieuw op de basis opnieuw volhangen met raketten en keerde terug om de plek van de crash veilig te stellen. Met hulp van grondtroepen wisten ze uiteindelijk zo’n 600 strijders op afstand te houden de omgekomen collega’s te bergen.

Het Vliegerkruis is een hoge onderscheiding maar in Nederland – net als in Amerika en Groot-Brittannië - niet de allerhoogste. Militairen die uitblinken in bijzondere daden kunnen ook nog het Kruis van Verdienste krijgen, het Bronzen Kruis, De Bronzen Leeuw en de allerhoogste de Militaire Willems-Orde. Die laatste onderscheiding krijgt dus de Nederlandse Apache-piloot, die daarmee wereldwijd een voorbeeld wordt voor anderen.

Maar ook bij de Luchtmacht komt hij op een voetstuk te staan. Dapperheidsonderscheidingen zijn bij dit legeronderdeel bijzonder schaars. Sinds de invoering in 1941 kregen 735 vliegers het Vliegerkruis opgespeld, vooral voor operaties in de Tweede Wereldoorlog.

Deze eeuw waren het nog maar vier, waarvan een Nederlandse en een Amerikaanse F-16 vlieger. Zij wisten in Kosovo een inkomende raket te ontwijken en daarna alsnog het doel uit te schakelen.

Twee helikoptervliegers waren de laatste die werden onderscheiden voor een operatie in Afghanistan. Zij zetten met hun Chinook commando’s af in een gebied waar zwaar werd gevochten en hielpen zo voorkomen dat een belangrijke Taliban-strijder kon vluchten.

Dat nog zo weinig Apache-vliegers zijn onderscheiden heeft deels te maken met hun aantal; die is vergeleken met troepen op de grond een stuk kleiner. Maar ook de cultuur binnen de luchtmacht speelt een belangrijke rol, weet voormalig Apache-piloot Peter Gordijn. Een Apache is een hoogwaardig wapen dat tientallen miljoenen euro’s kost. Die wil een krijgsmacht liever niet verliezen. Vliegers worden opgeleid om doortastend op te treden, maar niet ten koste van alles. Ze moeten gevaarlijke situaties zoveel mogelijk vermijden.

Maar piloten die binnen de lijntjes opereren, komen niet zo snel in aanmerking voor dapperheidsonderscheidingen. Daarvoor is moed, beleid en trouw nodig. Ook de Brit O’Malley die twee militairen aan de buitenzijde meenam en afzette bij een Taliban-bolwerk, heeft volgens Gordijn meer risico genomen dan mocht. ,,Dat is te prijzen want zo haalde hij een kameraad terug, maar zo’n actie kan ook heel zuur uitpakken. Dan kun je zomaar ineens kist kwijt zijn en een bemanning.’’

De scheidslijn tussen eeuwige held en brokkenpiloot is dun.