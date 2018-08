Duo dat 230.000 euro verdiende met neppe vliegtickets voor de rechter

Twee oplichters die honderden reizigers hebben opgelicht met nep-vliegtickets gaan nu zelf het schip in. Het duo is aangeklaagd voor oplichting. Bij de oplichting was een bedrag van meer dan 230.000 euro gemoeid, waardoor hen een meerjarige gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Vandaag stonden ze in Utrecht voor het eerst voor de rechter. De twee mannen lieten honderden gedupeerden vluchten boeken via ZonFly, maar in werkelijkheid werden er geen vluchten geboekt. Gezamenlijk verdienden ze meer dan 230.000 euro aan de neptickets.

In juli 2015 strandden tientallen Nederlandse reizigers op Schiphol omdat zij niet op de passagierslijst van hun vlucht bleken te staan. Stuk voor stuk kochten zij in het voorjaar hun ticket bij reisbureau ZonFly. Na betaling kregen ze een bevestiging van hun boeking. En hoewel het geld wel was overgemaakt aan ZonFly, werden de tickets nooit geboekt. Liefst 251 personen deden aangifte.

Volgens het programma Opgelicht?! is het bedrijf op dat moment in handen van verdachte Wilfred L. (46) uit Hilversum. Hij zou het bedrijf twee jaar eerder van medeverdachte Behzat U.(49) hebben gekocht.

Faillissement

Vrijwel direct nadat de klanten van het malafide reisbureau zich realiseren dat ze zijn opgelicht, doet ZonFly een email de deur uit. Vanwege financiële problemen is faillissement aangevraagd en geen van de geboekte vluchten kan nog doorgaan. Op dat moment is er bij de Kamer van Koophandel echter nog niets bekend over een faillissement. Op online fora is te lezen hoe gedupeerden nog contact proberen te zoeken met het reisbureau, maar de telefoon wordt niet meer opgenomen en e-mails blijven onbeantwoord.