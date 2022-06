Dustin betaalt zijn huur van zomerhit die niemand wilde uitbrengen: ‘Begon als een grote grap’

,,Ik kreeg laatst een berichtje van het grootste platenlabel in de dancemuziek. Ze vonden het toch wel jammer dat ze Trompetisto hadden afgewezen”, grinnikt Dustin. ,,Dat maakt me nog trotser op het nummer. Het begon als een grote grap van Sjaak (rapper) en mij maar we waren ervan overtuigd dat wat we maakten goed was.” Dat bleek het geval. Het nummer, met kenmerkend deuntje, werd een grote hit. Het is inmiddels al meer dan 27 miljoen keer beluisterd via Spotify.