Duurste penthouse van Rotterdam verkocht voor 10 miljoen euro: ‘Uniek voor stad’

The Box op Katendrecht in Rotterdam is verkocht. De prijs gaat richting de tien miljoen euro. The Box is daarmee het duurste penthouse van de stad. Wie de koper is, is onbekend.

The Box is onderdeel van het appartementencomplex Bay House, met het luxe penthouse als paradepaardje. ,,Ja, The Box is verkocht’’, zegt de bekende makelaar Leslie de Ruiter. ,,Er worden geen enkele mededelingen over de koper en of de transactie gedaan’’, aldus De Ruiter. ,,Ik heb namens Christie’s destijds The Box bedacht, de deal voor The Box is bij wijze van uitzondering door de projectontwikkelaar tot stand gebracht en die geven nul commentaar. Zelfs ik weet niet aan wie het is verkocht’’, aldus De Ruiter. De ontwikkelaar heeft volgens De Ruiter een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen.

Wat hij wel weet, is dat hij een courtage - een vergoeding - ontvangt. Ook daar heeft hij nog geen duidelijkheid over. Ooit ging er een bedrag rond van 15 tot zelfs 20 miljoen euro, maar dat weerspreekt De Ruiter. ,,Dat is nooit serieus geweest. 15 tot 20 miljoen is nooit de prijs geweest.’’ De Ruiter schat dat de verkoopprijs richting 10 miljoen euro gaat.

Penthouse

The Box heeft drie verdiepingen met uitzicht op de Rijnhaven, 1000 vierkante meter vloeroppervlak, een eigen lift en een plafond van wel 12 meter hoog. De Ruiter: ,,Voor Rotterdam is dit iets unieks. Echt next level. Ondanks de enigszins afgekoelde woningmarkt is de penthouse cq dure appartementenmarkt in Rotterdam nog steeds ‘hot’. We zijn ook Manhattan aan de Maas.’’

Overigens is de tien miljoen euro voor The Box alleen nog maar het cascogedeelte. Daarnaast zal er nog een peperdure verbouwing komen. ,,Dat begint vaak bij 2500 euro per vierkanter meter en eindigt bij 5000 euro per vierkante meter’’, weet makelaar De Ruiter. ,,Dan heb je het ook over gouden kranen.’’

Volledig scherm The Box is verkocht. © Frame Vastgoed