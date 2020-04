‘Dwing leraren niet voor de klas te staan’

De grootste onderwijsbonden, de AOb en CNV Onderwijs, vinden dat leraren niet onder druk gezet mogen worden om weer les te geven als de scholen op 11 mei opengaan. De toezegging van het kabinet dat leraren die in de risicogroep vallen, niet ‘voor de groep’ hoeven te staan, is voor de AOb onvoldoende. Voorzitter Eugenie Stolk vindt dat dit ook moet gelden als de partner van een docent kwetsbaar is voor het coronavirus.

Ook het CNV vindt dat dit besproken moet worden op scholen. ,,Want wij zijn heel duidelijk: niemand mag het onmogelijke van je vragen", zegt voorzitter Jan de Vries. Volgens hem is er maatwerk nodig. ,,Er moet ruimte zijn voor een goed gesprek bij zorg en twijfel.” Sectororganisatie PO-Raad roept de schoolbesturen op daarin mee te gaan. ,,Handel met verstand, samen met je teams. Wat kan dat kan, maar wat niet haalbaar is, dat kan niet”, aldus voorzitter Rinda den Besten.

De AOb wil verder dat het RIVM-onderzoek naar de overdracht van het virus onder kinderen openbaar wordt gemaakt voordat de schooldeuren opengaan. Dat onderzoek is nu nog niet afgerond. Stolk: ,,De Onderwijsminister heeft steeds gezegd dat dit onderzoek er moest zijn voordat er een beslissing zou worden genomen.”

Rustperiode

Het ministerie van Onderwijs zegt ervan uit te gaan dat alle basisscholen maandag 11 mei weer open gaan. In het onderwijs is men daar minder stellig over. Thijs Roovers, een van de voormannen van lerarenorganisatie Het Lerarencollectief, wil dat scholen de tijd krijgen om ‘rustig na te denken’ over de manier waarop scholen weer open kunnen. ,,Dat kan niet op stel en sprong, we moeten een kleine rustperiode inbouwen.” Hij wil niet zeggen of die periode langer zal duren dan de meivakantie, die maandag begint.

Uit een eerste poll onder de achterban blijkt ongeveer 70 procent zich te kunnen vinden in de beslissing om scholen weer open te doen per 11 mei. Ook de Algemene Vereniging Schoolleiders ziet dat directeuren al met hun lerarenteams hebben gesproken over een mogelijke herstart. Op meer dan de helft van de locaties zijn al scenario’s voor het werken met halve klassen. Ook heeft 30 procent van de scholen nagedacht over hoe ze de kinderen in dagdelen kunnen lesgeven. Voorzitter Petra van Haren is blij dat scholen de ruimte krijgen om dat zelf te bepalen. ,,Niet iedereen hoeft tegelijkertijd op school te zijn en keuzes voor wel of geen combinatie met afstandsonderwijs liggen bij de school. Dat was onze wens.”

,,Tegelijkertijd zien schoolleiders veel onzekerheden, zoals maatregelen voor leraren om zich veilig te voelen en überhaupt voldoende personeel voor de klas", zegt Van Haren. De komende weken zijn volgens haar nodig om het kabinetsbesluit uit te werken.

Proefkonijn

Niet alle leraren hebben voldoende vertrouwen in de heropening. Een groep leerkrachten beklaagt zich erover dat ze als proefkonijn worden gebruikt. Ze vinden dat er nog te veel onduidelijk is over het risico op besmetting dat ze zélf lopen. Het Outbreak Management Team (OMT) stelt dat middelbare scholen pas na een maand open kunnen als blijkt dat op de basisscholen geen grote uitbraken zijn ontstaan. Die redenering zet kwaad bloed.

Toch zijn er ook leraren die staan te popelen om weer voor de klas te staan. Zij stellen dat veel andere mensen, bijvoorbeeld in de supermarkten of zorg, al weken aan (soms veel grotere) risico’s worden blootgesteld.

Voor heropening of niet, er leven nog veel vragen onder leerkrachten. Want hoe moeten ze hun eigen kinderen opvangen als ze geen beroep kunnen doen op opa's en oma's? Blijft de noodopvang overeind? Wie gaat die opvang regelen als de leraren zelf weer voor de klas staan? En welke leerkrachten vallen eigenlijk onder de kwetsbare groepen?

Volledig scherm Sinds 16 maart zijn alle scholen dicht. Op 11 mei kunnen de basisscholen weer open. © ANP/Bart Maat

Meivakantie

Ook Lecso, het expertisecentrum voor speciaal onderwijs, is verbaasd dat het speciaal onderwijs – waar veel kwetsbare kinderen zitten – in tegenstelling tot de reguliere basisscholen volledig open moet. ,,Misschien komt dat doordat de adviseurs ervan uitgaan dat we al kleine klassen hebben. Maar dat is nu gissen", zegt voorzitter Wim Ludeke. Ook zet hij vraagtekens bij de timing. ,,Veel scholen snakken naar de meivakantie. Nu alles in gereedheid brengen, terwijl iedereen op vakantie rekent, is voor veel scholen lastig.” Hij pleit voor een gefaseerde opening vanaf 11 mei.