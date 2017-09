E-book razendpopulair bij bibliotheken

Het aantal uitgeleende papieren boeken is in bijna drie decennia tijd met 100 miljoen afgenomen, ruim de helft. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Koninklijke Bibliotheek schrijven dat toe aan 'veranderingen in de manier waarop we onze vrije tijd doorbrengen. Het lezen van gedrukte media heeft sinds begin jaren negentig aan populariteit ingeboet en het gebruik van computer en internet nam toe.'