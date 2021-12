Echt of nep: wat is de duurzaamste kerstboom?

Tijdens de coronawinter van 2020 merkten kerstboomverkopers dat de behoefte aan gezelligheid en verlichting nog groter was dan eerdere winters. Brancheorganisatie Vereniging Nederlandse Kerstboomverkopers (VNK) noteerde een omzetstijging van 15 tot 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, een record.



Dat record zou dit jaar wel eens verbroken kunnen worden, want verkopers merken dat mensen eerder dan normaal een boom in huis halen. Complete woonwijken verkeerden eind november al in kerstsferen.



Maar hoe duurzaam zijn al die kerstbomen? Ikea heeft besloten om dit jaar niet langer te stunten met kerstbomen voor een euro. ‘We streven ernaar dat een aankoop bij Ikea altijd een verantwoorde keuze is. Een kerstboom aanbieden voor 1 euro past daar niet bij’, schrijft de Zweedse woninggigant.



Een eerlijke prijs is een euro natuurlijk niet, maar dat kerstbomen grote milieuvervuilers zijn is een misvatting. De jaarlijkse klimaatimpact van een kerstboom – zowel echt als nep – is vergelijkbaar met 25 kilometer rijden in een benzineauto, vertelt Sanne Janssen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Wie rekening wil houden met het milieu doet er dus goed aan om een boom in de buurt te kopen – want een half uur rijden, stoot al meer uit.