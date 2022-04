Ed verwarmt huis met petroleumkachel: ‘Ik krijg straks 800 euro terug van mijn gasrekening’

Dit gezin met vijf kinderen bespaart op bijna alles: ‘We halen bij de kringloop of gratis weggeef­groe­pen’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Menso Kuik (38) uit Zutphen koopt groot in, namelijk voor een gezin van zeven. Echt bezuinigen doet hij op veel meer dingen.

