Een bekvechtend parlement als dat van een bananenrepubliek

Als ik me weleens verveel, ga ik op YouTube zoeken naar fragmenten uit buitenlandse parlementen, waar het tijdens een debat helemaal uit de hand loopt. Doorgaans moet je dan bij de bananenrepublieken zijn, in landen waar ze de democratie niet zo serieus nemen en daarom een onenigheid zomaar kan ontaarden in een knokpartij. Vaak krijgen we die beelden ook te zien in onze eigen journaals. Dan drijven we de spot met die politici, want kijk ze eens meppen op elkaar, echt ordinair en onderontwikkeld volk.



Wie zich deze week door de gruwelijke misstanden bij The Voice liet afleiden, wat natuurlijk volkomen begrijpelijk is, kan zomaar hebben gemist dat er een historisch moment in de Tweede Kamer plaatsvond. De sukkelende Kamervoorzitter Vera Bergkamp kreeg andermaal geen vat op parlementsleden.