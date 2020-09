Een branche van schimmige bobo's en bizarre bedragen vindt seksspeeltjes ineens te ver gaan

Dit Brabantse bedrijf is straks ‘s werelds grootste producent van ‘won­der-ei­wit’ lactoferri­ne

16 september Het ‘wonder-eiwit’ lactoferrine is te vinden in baby-en seniorenvoeding en is steeds belangrijker als voedingssupplement. Bij FrieslandCampina Ingredients in het Brabantse Veghel gaan ze er de komende jaren nog véél meer van produceren. De productiecapaciteit wordt uitgebreid van 10 ton naar 70 ton per jaar. Dat levert ook extra banen op.