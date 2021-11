Eén dode en zes gewonden bij grote brand in flat Capelle aan den IJssel

update | videoIn een flatgebouw aan de Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel is vannacht een grote brand uitgebroken. Door de brand is één persoon om het leven gekomen, drie mensen zijn vanwege rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn nog drie andere bewoners gecontroleerd op het inademen van rook.

De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag uit in een appartement op de bovenste verdieping van het 12 woonlagen tellende complex. Hier verbleven alle vier de slachtoffers. Het vuur leek onder controle, maar sloeg daarna over naar het dak van het gebouw waar het enige tijd uitslaand was. Rook kwam daardoor in de ventilatiekanalen van het pand terecht en verspreidde zich naar andere woningen.

De hulpdiensten schaalden groot op om de brand te bestrijden en ontruimden diverse appartementen. Tientallen mensen moesten daardoor plotseling hun huis verlaten en verzamelden zich beneden voor een van de portieken. Onder hen een vrouw die vlak onder de woning woont waar de brand uitbrak. ,,Ik werd gewekt door mijn buurvrouw, had helemaal niks door”, vertelt ze aangeslagen. ,,Ik ben benieuwd hoe ik mijn woning ga aantreffen, wat voor schade ik heb.”

Quote Wie gaat er nu in hemelsnaam ‘s nachts verhuizen, schoot er door me heen bewoner, flat Reviusrondeel

Slippers

Een broer en zus die samen met hun moeder op de zevende etage wonen, staan in hun nachtkleding buiten te rillen van de kou. Zij lagen gewoon te slapen maar werden wakker gemaakt door hun moeder die over haar nachthemd alleen een ochtendjas draagt. ,,Wij hebben helemaal niks gemerkt, er was ook geen rook”, aldus het meisje. ,,Maar onze moeder wel, dus zijn we gelijk op onze slippers naar buiten gegaan. Ik heb straks een toets op school, ik hoop dat ik die gewoon kan doen.”

Volledig scherm De brand op het dak van het complex in Capelle aan den IJssel was enige tijd uitslaand. © Media TV

Een andere buurvrouw hoorde heel veel gebonk en dacht: ‘Wat is dit nu weer?’ ,,Wie gaat er nu in hemelsnaam ‘s nachts verhuizen, schoot er door me heen. Ik realiseerde me niet dat er brand was, totdat ik die sirenes hoorde en de rook zag. Dat er zelfs iemand overleden is, vind ik echt heel heftig om te horen.”

Nachtmerrie

Ook burgemeester Peter Oskam kwam ter plaatse om de bewoners een hart onder de riem te steken en zich te laten informeren over de brand: ,,Dit is echt een nachtmerrie. Helaas is er een bewoner overleden, dat betreur ik. Voor de andere mensen is het van belang dat wij snel opvang regelen, want zij kunnen hier niet de hele tijd in de kou blijven staan.”

De bewoners die daar behoefte aan hebben, zijn inmiddels opgevangen in Sportcomplex Aquapelle aan de Alkenlaan waar zij iets te eten en te drinken krijgen aangeboden. Wanneer zij weer terug kunnen naar hun woning, is nog niet bekend.

Oorzaak

Het vuur lijkt onder controle. De brandweer is nu bezig met sloopwerkzaamheden van het ventilatiekanaal om de fik daar te bestrijden. Verder worden metingen verricht om te controleren welke woningen vrijgegeven kunnen worden. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet duidelijk. Dat zal uit onderzoek moeten blijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

