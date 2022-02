Een eekhoorn met een boodschappenwagentje? Olga (51) zet ‘m met slimme truc op de foto

,,Kijk’’, zegt Olga (51) wijzend naar hond Belle, die rilt en bibbert alsof ze stilstaat in een Siberisch sneeuwlandschap. ,,Als er eekhoorns in de buurt zijn, begint Belle te trillen. Die ruikt ze meteen. Ze is immers een Weimaraner, een hond die voor de jacht werd gebruikt. Die eekhoorns moeten hier zo tevoorschijn komen.’’

Olga loopt over de soms drassige paden van Landgoed Mildenburg, een bos in hartje Oostvoorne. Het is de plek waar ze vrijwel dagelijks met haar hond komt. ,,Belle volgt mij overal waar ik ga. Een soort me and my shadow’’, zegt Olga lachend. Om haar nek hangt een camera met een joekel van een telelens – in camouflagekleuren – waarmee ze foto’s maakt van ze tegenkomt. Ze stopt even en bijna terloops legt ze een buizerd van zo’n 100 meter verderop vast.