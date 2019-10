Een eindeloze to-dolijst: is verroest Circuit Zandvoort op tijd klaar?

video Politie gaat uit van misdrijf bij doden in woning Hengelo, zoon als verdachte aangehou­den

11:01 In een woning aan de Julianalaan in Hengelo zijn twee lichamen aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Het gaat vermoedelijk om een man en een vrouw. Hun zoon is aangehouden als verdachte. De lichamen zijn gevonden in een woning in het Gelderse dorpje Hengelo, niet in een woning in de gelijknamige Overijsselse stad.