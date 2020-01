Een extraatje verdienen door oud papier in te zamelen? Die tijd is voorbij

Joke (37) had 24 uur niet geslapen en botste in vroege ochtend tegen een boom

10:01 Joke Stappers (37) uit Broekhuizen komt in de vroege ochtend terug van een werkuitje op Malta. Het is nog vroeg in de ochtend en vanaf het vliegveld brengt ze drie collega’s naar huis. Dan rijdt ze naar haar eigen huis. Joke is al meer dan 24 uur wakker als ze tegen een boom botst. Ze is op slag dood. De dozen met Jokes spullen staan een jaar na dato nog bij haar moeder in de kelder. De familie wil ze samen nog een keer uitzoeken. Maar het is moeilijk. Het zijn háár spullen.