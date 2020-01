Een ‘gewetenloze’ Mocromaffia-spil: Omar L. moest vandaag bevrijd worden

De gewelddadige ontsnappingspoging bij de gevangenis in Zutphen bewijst opnieuw hoe nietsontziend en roekeloos de georganiseerde misdaad anno 2020 opereert. En twintiger Omar L. lijkt daarin een van de sleutelrollen op te eisen.



De kiem voor de bloedige escalatie in de onderwereld ligt volgens kenners in 2012, toen Omars broer Youssef vermoord werd bij de beruchte schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. De dubbele liquidatie zou draaien om een drugsruzie.



Uit wraak beraamde L. volgens de rechter daarna diverse moordaanslagen, hij werd in juni tot levenslang veroordeeld. ,,Omar L. en Hicham M. hebben samen met anderen twee mensen op gruwelijke wijze vermoord en geprobeerd drie andere mensen te vermoorden,” stelde de rechtbank.