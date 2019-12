Een half jaar rondreizen in India is mijn beste schuld ooit geweest

Het is maar een bedrag van 51,71 euro, maar ik kijk er lang naar, op de bankapp van mijn telefoon. Het is de laatste maandelijkse betaling van mijn studieschuld. In 2004 begonnen als een bedrag van 8645,43 euro. Nu, 180 maanden later, is het eindelijk gereduceerd tot nul, inclusief meer dan 1000 euro rente. (Overigens had die schuld nog veel hoger kunnen uitpakken. De 5000 euro voor de opleiding journalistiek die ik daarna heb gedaan, heeft ex-man betaald. Wat hij al die jaren dat we samen waren zonder enige ironie ‘mijn beste investering ooit’ noemde. En wat ik nog steeds het liefste vind dat hij ooit heeft gezegd.)