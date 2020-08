Een heel ander corona-slachtoffer: knuffelbeer Jorrit zag geen uitweg meer

Sascha (12) ziet haar vader niet meer: ‘Ik wil niet elke week als een pakketje heen en weer’

18:00 Wie gaat scheiden, belandt in een emotionele achtbaan. Ouders hebben daardoor niet altijd goed in de gaten hoe het met hun kinderen gaat. In het boek Scheid! vertellen jongeren wat hen hielp in deze lastige periode. Sascha (12) voelt zich een stuk beter dankzij paardencoaching.