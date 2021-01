Een hek om Bergschenhoek om Britse coronavariant tegen te houden? ‘Het kán helpen’

Engelse ziekenhui­zen stromen over: ‘De snelheid waarmee we mensen binnenkrij­gen is gigantisch’

3 januari Het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk is torenhoog. Ziekenhuizen stromen over en veel scholen blijven er tenminste twee weken langer dicht. ,,De snelheid waarmee we mensen binnenkrijgen is gigantisch”, constateert de Nederlandse ziekenhuisdirecteur Marcel Levi.