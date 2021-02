Eén jaar na patiënt nul: bekijk hier hoeveel slachtoffers corona in jouw gemeente maakte

Daniël (26) dronk wat biertjes na het werk, maar toen ging het mis: ‘Mensen werden door de hele auto geslingerd’

26 februari Het ging ‘gruwelijk hard’, zag een fietser die op de Laageindeweg in Kootwijkerbroek ingehaald werd door een auto, en even later getuige was van een nagenoeg frontale botsing tussen die auto en een tegenligger. De ravage was enorm na de knal. Vier inzittenden werden met vooral veel botbreuken afgevoerd naar ziekenhuizen.