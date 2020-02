Een kind hoort bij het gezin; voordat het geboren is én als het er niet meer is

Er zit een kind in mijn buik. Nog niet heel lang, maar lang genoeg om het aan de wereld te vertellen. We hebben al een paar keer een kloppend hartje gezien, de kraamzorg is aangevraagd. Mijn dochter zegt dat het wel een jongetje mag zijn, als het maar een zusje is. Een broertje heeft ze toch al.



Zo klein als het nu nog is, het kind hoort al helemaal bij ons. En ik weet dat dit gevoel alleen nog maar sterker wordt wanneer het kindje begint te schoppen, wanneer we een naam hebben bedacht en wanneer we de familiewieg weer bij mijn ouders van de zolder hebben gehaald.