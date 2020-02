Een klein clubje van roulerende mannen waakt over ons: is dat kwalijk?

Politie onderzoekt verdacht postpakket bij bedrijf in Utrecht, kantoor is ontruimd

14:37 In een pand aan de Eendrachtlaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is vanmiddag een verdacht postpakket aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de inhoud van het postpakket. Het kantoor is deels ontruimd.