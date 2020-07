Een land dat een idioot kiest, moet niet vreemd opkijken als het krankzinnig wordt geleid

Wie is Robin van O., de man achter de martelka­mer van de onderwe­reld­ge­van­ge­nis?

21:10 De 40-jarige Robin van O. is hoofdverdachte in de zaak van de opgerolde onderwereldgevangenis met martelkamer in een zeecontainer in Brabant. Wie is deze voormalige sportschoolhouder uit Utrecht, die op de dodenlijst van Ridouan Taghi staat?