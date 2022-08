Een laser of een UFO? Dankzij foto van krantenbezorger Elja is herkomst bijzonder blauw licht bekend

Laserlicht? Of toch een ufo? Elja Hilboesen (41) uit Ermelo moet zichzelf even een paar keer in haar ogen wrijven als ze vanmorgen tijdens haar werk als krantenbezorger in de vroege ochtend een helder blauw licht ziet.

Hilboesen bezorgt kranten in Garderen, Stroe en Uddel en is daardoor altijd vroeg op pad. ,,De foto maakte ik rond 04.45 uur in Uddel in de richting van Kootwijk. Ik had bij een adres de kranten in de bus gedaan, ik loop terug naar mijn auto en denk: wat zie ik nou dan? Een hele grote blauwe lichtstraal, heel apart. Ik heb meteen mijn telefoon gepakt en een foto gemaakt. Een klein stuk verderop zag ik het weer. Ik hoorde verder niks geks.’’

Reacties

Ze zag duidelijk dat het licht naar boven scheen en ze vond het wat te breed voor laserstralen. ,,Maar je weet maar nooit. Ik had ook geen tijd om die kant op te rijden, dus ik dacht: ik maak een foto en zet hem in de Facebookgroep ‘Natuur in Gelderland’. Dan komen er vast reacties op.’’

En dat gebeurde. Er komen diverse reacties op de foto, van ‘wauw, wat mooi’ tot ‘vast iemand met een blauwe lamp’. Maar voor Hilboesen lijkt het duidelijk: ,,Het bleek om een meettrein te gaan, die meet de bovenkabels van de trein’’, legt ze uit.

Zelf denkt ze dus ook dat dat het was. ,,Zo midden in de nacht had ik al wel een vermoeden dat het met werkzaamheden te maken zou hebben. Maar dan verwacht je toch eerder wit licht, in plaats van blauw.’’ De krantenbezorger geeft aan dat ze moest lachen om sommige reacties. ,,Er werden ook plaatjes neergezet van E.T. en er werd gevraagd of ze me kwamen halen. Dat vind ik wel lachwekkend.’’

Meer meldingen

Sommige mensen reageerden dat zij het licht ook gezien hadden. Zo zegt Willem Bos: ,,Ik zag het in Stroe. Maar nu weet ik wat het is.’’ Lisanne van Silfhout meldt: ,,Het was ook in Putten te zien vannacht.’’ Wel is er ook een kritische kanttekening vanuit de online reacties.

,,Ik zag het ook toen wij rond middernacht naar bed gingen’’, vertelt Gery Tiemens-Hartgers. ,,Ik heb het veel vaker gezien. Het lijkt een laserstraal waarmee gespeeld wordt, want hij draait soms vanaf één punt grote kringen en figuren door het heelal. Ik denk dan: lekker voor het vliegverkeer. Zou het niet gevaarlijk zijn voor de cockpit?’’

Toch een ufo?

Ook bij het UFO Meldpunt Nederland kwamen meldingen binnen van het licht, al is de kleur niet helemaal duidelijk. Nog voor middernacht, rond 23.40 uur, meldde iemand een paars licht te zien aan de hemel. Ruim een uur daarna, om 01.00 uur, zag iemand in Voorthuizen ‘een blauw licht tussen de wolken wat fel was, dimde en daarna weer fel werd.’

Om 02.17 uur werd er een paars licht gemeld bij het meldpunt met daarbij de tekst: ‘Een paars licht in de lucht dat zich de hele tijd verplaatst’.

Ook werd het licht al eerder gespot. Yvonne Neijenhoff zag het toen: ,,Dit zag ik ook een paar maanden geleden in Apeldoorn. Het ging van links naar rechts en weer terug, bleek dus een meettrein te zijn.’’

Meettrein

ProRail komt met het verlossende antwoord: ,,Het klopt’’, meldt woordvoerder Joke van der Cruysen. ,,Deze foto is een heel herkenbaar beeld voor ons. Deze meettrein meet inderdaad hoe dik de bovenleiding is. We krijgen altijd achteraf een rapport en dat hebben we hier nog niet van, maar als ik de foto zo zie is dit heel duidelijk. Dus helaas, geen spannend ufo-verhaal.’’