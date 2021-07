Een leven lang streed Peter R. de Vries tegen onrecht, tot het hemzelf trof

Misdaadver­slag­ge­ver Peter R. de Vries (64) overleden na aanslag

15:13 Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is vandaag overleden, nadat hij vorig week op straat werd neergeschoten. ‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar’, staat in een verklaring van zijn partner en familie. Hij is 64 jaar geworden.