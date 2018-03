Een leven zonder Facebook? Dat is zo makkelijk nog niet

,,Waar denk je aan?’’ Louis van de Geijn (68) krijgt de vraag als hij dinsdagochtend inlogt op Facebook waar hij nu een paar jaar actief is. En eerlijk gezegd kan hij nog maar aan één ding denken: Facebook zelf.



Moet hij wel blijven na het jongste schandaal met het Britse Cambridge Analytica. Dit bedrijf claimt Donald Trump aan de verkiezingswinst te hebben geholpen door op geraffineerde wijze Facebook-profielen te analyseren en met advertenties in te spelen op hun ‘diepst gewortelde bewuste en onderbewuste angsten.’ Met dank aan de ‘like’-knop waarmee de slimme koppen bij Cambridge Analytica precies kunnen voorspellen hoe iemand in elkaar steekt.

'Dit gaat wel heel ver'

Quote Ik ben er altijd scherp op dat ik gemanipuleerd kan worden, maar dit gaat wel heel ver Louis van de Geijn Een truc die Van de Geijn niet had zien aankomen toen hij zichzelf aanmeldde, moet hij bekennen. ,,Ik ben er altijd scherp op dat ik gemanipuleerd kan worden, maar dit gaat wel heel ver. Vooral dat je geen enkel zicht en grip hebt op wat er met je gegevens gebeurt en wat anderen daar allemaal uit kunnen halen, baart mij zorgen.’’



Van de Geijn vroeg zich al langer af of hij zich bloot moest blijven stellen aan boodschappen waar hij niet om heeft gevraagd en die hij vaak ook nog eens dubieus vond. ,,Krijg ik een advertentie van de VVD te zien omdat ik badminton speel, of in een prettig postcodegebied woon?’’

Contact met vrienden

Maar ja, het contact met vrienden, oud-collega’s en bekenden is hem ook wat waard. En met Facebook is dat netwerk ontzettend makkelijk te onderhouden. Een alternatief is er nauwelijks. ,,Als ik mijn account verwijder, zal ik dat wel gaan missen, want we zijn er niet meer op ingesteld om op andere manieren contact te houden.''



Van de Geijn is niet de enige die worstelt met de vraag wat nu te doen. Sommige gebruikers zijn resoluut en uiten met #Deletefacebook (#verwijderfacebook) hun ongenoegen door de daad bij het woord te voegen en te stoppen met het vriendennetwerk. Wilma de Jong (54) is nog niet zover, maar twijfelt wel hevig. ,,Ik vraag me af of ik makkelijk zonder zou kunnen. Familie en goede vrienden zie ik toch wel, maar het zijn juist die mensen daaromheen die ik minder zie en wel wil volgen.’’

Definitief afscheid

Dat mensen worstelen met Facebook maar het nog moeilijk vinden om er definitief afscheid van te nemen, verbaast psycholoog Bram Bakker niet. Hij vergelijkt het vriendennetwerk met alcohol en roken. ,,We weten dat het niet zonder gevaar is, maar omdat het zo lekker is gaan we er het liefst toch gewoon mee door.’’



Facebook is voor veel mensen een sociale verslaving geworden. En dat heeft het bedrijf volgens Bakker heel knap voor elkaar gekregen. Ze zijn erin geslaagd om de indruk te wekken dat mensen gelukkiger worden als ze actief zijn op het vriendennetwerk. Dat het zo leuk is om vrienden te volgen die je anders niet zo snel meer spreekt. Dat het leuk is om met foto’s de aandacht op jezelf te vestigen en daarvoor beloond te worden met een like. ,,Maar mensen zijn vergeten dat het vroeger ook leuk was om een brief te krijgen.’’

Schijnwereld in stand houden

Quote Zijn die contacten op sociale media nu echt zo verheffend dat iemand niet zonder ze kan? Louis van de Geijn Het bedrijf doet er volgens Bakker ook alles aan om de schijnwereld in stand te houden. ,,Hun enige belang is dat mensen zo vaak mogelijk terugkomen, zodat ze hen kunnen bestoken met advertenties en daar heel veel geld mee verdienen.’’ Of mensen er echt gelukkig van worden, zal ze een zorg zijn. Afscheid nemen van Facebook valt ook niet mee. Het bedrijf duikt overal op, merkt Bakker. ,,Zelfs als je een pizza wil bestellen is het soms makkelijker om dat te doen door in te loggen met een Facebook-account.’’



Toch vindt internetjournalist Peter Olsthoorn het te gemakkelijk om Facebook de schuld te geven van de schandalen die nu naar buiten komen. Volgens Olsthoorn zouden mensen ook eens kritisch naar zichzelf moeten kijken. ,,Elk bedrijf probeert klanten te verleiden om zoveel mogelijk te kunnen verkopen. Facebook doet dat met fantastisch geprogrammeerde software, waarmee ze mensen steeds weer uitdagen om ergens op te reageren. Maar waar is de zelfbeheersing om steeds maar weer op zoek te gaan naar aandacht? Zijn die contacten op sociale media nu echt zo verheffend dat iemand niet zonder ze kan? Ik denk dat mensen het veel leuker kunnen hebben in de voetbalkantine. Of op de school van de kinderen, waar ze echt iets kunnen betekenen voor de mensen in hun netwerk.’’

Gebruikers aan het twijfelen